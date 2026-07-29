Телорез алоэвидный: растение, которое мигрирует по вертикали

Фото: Максим Червяков

Максим Червяков, прогуливаясь по протокам Чардыма, встретил одно из самых необычных растений — телорез алоэвидный. Название он получил благодаря жёстким листьям с острыми зубчиками, напоминающим алоэ. Они действительно могут поцарапать кожу.

Но главное чудо телореза — его ежегодная вертикальная «миграция». Весной растение всплывает к поверхности воды благодаря воздухоносной ткани (аэренхиме). Осенью, когда воздуха становится меньше, а питательные вещества накапливаются, телорез вновь опускается на дно, где зимует.

Такая способность — одна из самых удивительных адаптаций среди водных растений нашей флоры. Природа Чардыма удивляет не только пейзажами, но и своими необычными обитателями.