В лесах Саратовской области заметили подозрительных пауков

Фото: МинИнформ 64 Z

В социальных сетях Саратовской области разгорелась горячая дискуссия после того, как один из подписчиков паблика «Кумыска Онлайн» опубликовал фотографию паука, найденного в лесу. Автор снимка предположил, что перед ним — ядовитый каракурт, известный также как «чёрная вдова». Пост вызвал бурное обсуждение среди саратовцев: одни подтвердили опасения, другие усомнились в определении вида.

Другие пользователи предположили, что на фото может быть стеатода крупная — этот вид кусается больно, но его укус не смертелен. Отличить пауков просто: каракурт чёрный с яркими красными пятнами и рисунком «песочных часов» на брюшке, тогда как стеатода — блестящая, чёрная или коричневая, без характерного узора. Специалисты рекомендуют не трогать незнакомых пауков и при укусе немедленно обращаться к врачу.

Ещё один подписчик, Михаил И., заявил, что лично встретил каракурта в Широком Буераке. Он предположил, что паук мог мигрировать из волгоградских степей. По словам мужчины, у паука были красные пятна, а онлайн-сервис распознавания подтвердил вид. Жителям региона советуют быть внимательными при прогулках на природе и при обнаружении подозрительных пауков не приближаться к ним.