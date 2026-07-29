Саратовские археологи обнаружили землянку эпохи египетской царицы Нефертити

Фото: администрация Аткарского района

В Саратовской области завершилась масштабная археологическая экспедиция, которая перевернула представления учёных о древней истории Поволжья. 60 студентов и волонтёров вскрыли 200 квадратных метров земли и обнаружили идеально сохранившуюся землянку бронзового века. Возраст жилища — около 3,5 тысяч лет. Это означает, что поселение существовало в эпоху египетской царицы Нефертити.

За месяц раскопок исследователи собрали более двух тысяч артефактов: фрагменты керамики, каменные орудия, бронзовые наконечники стрел и древние украшения. Ранее на этом месте уже находили могильник с бронзовыми браслетами и ритуальной булавой — символом власти. Новая находка позволила связать разрозненные факты в единую картину заселения региона.

После реставрации все предметы передадут в местные музеи. Экспедиция стала важным шагом в изучении древней истории Саратовского края. Учёные планируют продолжить исследования на этом участке.