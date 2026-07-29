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НовостиОбщество29 июля 2026 8:45

В области загорелся 11-летний ребенок во время розжига мангала взрослыми

В Аркадаке 11-летний мальчик обгорел при розжиге мангала
Источник:kp.ru

Вечером 27 июля в Аркадаке произошёл несчастный случай с 11-летним ребёнком при розжиге мангала.

Инцидент случился во дворе частного дома на улице Максима Горького. Как сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области, взрослые разжигали мангал, когда внезапно произошла вспышка пламени. Огонь мгновенно перекинулся на находившегося рядом подростка.

С ожогами различной степени тяжести мальчик был экстренно госпитализирован. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются. МЧС напоминает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности при разведении огня и использовании мангалов.