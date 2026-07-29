В области загорелся 11-летний ребенок во время розжига мангала взрослыми

Вечером 27 июля в Аркадаке произошёл несчастный случай с 11-летним ребёнком при розжиге мангала.

Инцидент случился во дворе частного дома на улице Максима Горького. Как сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области, взрослые разжигали мангал, когда внезапно произошла вспышка пламени. Огонь мгновенно перекинулся на находившегося рядом подростка.

С ожогами различной степени тяжести мальчик был экстренно госпитализирован. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются. МЧС напоминает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности при разведении огня и использовании мангалов.