В Пушкинской библиотеке почтили память «Ангелов Донбасса»

В День памяти детей — жертв войны в Новороссии Областная библиотека для детей и юношества имени Пушкина организовала музыкально-поэтическую программу «В память об «Ангелах Донбасса»». Мероприятие прошло для честного разговора с детьми о трагических страницах истории через доступные образы. Школьники познакомились с произведениями о Великой Отечественной войне и современными стихами и песнями, включая произведения Владислава Коржавина и Игоря Растеряева.

Эмоциональным центром стало выступление сотрудников Пушкинского зала Ильи Ромащенко и Александра Блонского, исполнивших песни «На безымянной высоте», «Минуты тишины», «От героев былых времён» и другие. На книжной выставке представили издания саратовских авторов: воспоминания фронтовиков и рассказы о судьбах людей на приграничных территориях.

Особую ноту внесло творческое занятие: ребята сложили бумажных журавликов — символы мира и надежды. Директор библиотеки Наталья Абрамова отметила, что такие мероприятия способствуют воспитанию сочувствия и сопричастности к истории. Библиотека продолжит эту практику. Подписывайтесь на наш канал для новостей культуры.