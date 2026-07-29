В Саратове взорвалась пивная кега в мусоровозе — пострадал рабочий

В Саратове на Ульяновской улице при сборе мусора произошёл взрыв пустой пивной кеги, находившейся в кузове мусоровоза. В результате инцидента сотрудник получил тяжёлые повреждения руки и был госпитализирован. Представители регионального оператора расценили ЧП как следствие халатного обращения с отходами.

Использование обычных баков для кеги категорически запрещено: внутри ёмкостей скапливаются газы, которые при механическом воздействии способны взрываться. Это создаёт прямую угрозу здоровью как работников коммунальных служб, так и случайных прохожих. В компании подчеркнули, что организации, использующие многоразовую тару, должны оформлять специализированные контракты на вывоз промышленных отходов.

Кроме того, на указанной улице контейнерные площадки не оборудованы отдельными бункерами для крупногабаритных отходов, что усугубляет проблему неправомерного размещения кеги в общих мусорных баках. Рекомендации по безопасному обращению с тарой будут направлены в ответственные структуры.