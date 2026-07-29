В Балакове Саратовской области пропал 46-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт

В Балакове Саратовской области разыскивают 46-летнего Сергея Арефьева. По информации поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина вышел из дома 4 июля 2026 года и до настоящего времени не вернулся. Родственники и волонтёры крайне обеспокоены его судьбой.

Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серые глаза. В день исчезновения он был одет в зелёную футболку, чёрные шорты и светло-коричневые ботинки. Особое внимание просьба обратить на эти детали — любая информация может помочь в поисках.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении Сергея Арефьева или видел его после 4 июля, просят незамедлительно сообщить по телефону 112.