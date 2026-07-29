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НовостиОбщество29 июля 2026 8:02

С фронтов СВО не вернулись бойцы из четырех районов Саратовской области

Четыре района Саратовской области простились с героями
Источник:kp.ru
Фото: ru.freepik.com

Фото: ru.freepik.com

Поступила информация о гибели на территории проведения специальной военной операции ещё семи уроженцев Саратовской области. Сведения предоставили представители местных администраций. К сожалению, ушли из жизни Руслан Яралиев и Александр Козлов из Перелюбского района, Григорий Бобров и Владимир Дубовский из Энгельсского района, Владислав Бурылин из Саратова, Игорь Фёдоров из Балаковского района, а также Сергей Ерохин из Пугачёвского района.

Каждый из них был настоящим патриотом, мужественно выполнявшим воинский долг. Они отдали самое дорогое — свои жизни — за мирное будущее нашей страны. Вечная память героям, которые до конца остались верны присяге и Родине.

Глава региона Роман Бусаргин и руководители муниципальных районов выразили глубочайшие и сердечные соболезнования родным и близким павших бойцов.