Усова: На заседании облдумы «Единая Россия» поддержала важные для региона вопросов

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор Женского движения «Единой России», гендиректор ООО «Волга-Медиа» Мария Усова:

- На заседании Саратовской областной Думы с коллегами по фракции «Единая Россия» поддержали ряд важных для жителей региона вопросов.

Поправки в бюджет. Выделены средства на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта, увеличение норматива стоимости горячего питания учащихся школ, введение ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам, поддержку семей с детьми, продолжение благоустройства областного центра, оснащение, ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений бюджетной сферы и строительство социально значимых объектов.

Бесплатное горячее питание – для всех школьников. Его будут получать учащиеся 5-11 классов школ Саратова, Балаково и Энгельса. Также в этих городах родители освобождены от платы за присмотр и уход за детьми в детских садах.

Аналогичные меры поддержки, реализуемые по инициативе Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, ранее были приняты в отношении учащихся 5-11 классов и родителей воспитанников дошкольных учреждений в городах с численностью до 100 тысяч человек.

Запрет на продажу вейпов. С 1 марта 2027 года и по 1 марта 2032 года в Саратовской области в качестве эксперимента будет запрещена розничная продажа электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.

Также будет ограничена розничная продажа табачной и никотинсодержащей продукции. Меры направлены на сохранение здоровья наших граждан, в первую очередь молодёжи.