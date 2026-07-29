Джаз, танго и золотые шлягеры: «Манго-Экспресс» приглашает саратовцев на праздник музыки

Фото: Саратовская областная филармония

Саратовская областная филармония имени Альфреда Шнитке готовит для своих зрителей настоящий музыкальный подарок. 19 сентября в Большом зале состоится концерт эстрадно-джазового ансамбля «Манго-Экспресс» под управлением Павла Мангасаряна.

Программа вечера получила название «Хочу тебя я радовать». Это не просто заголовок, а одноименная песня композитора Анатолия Днепрова — искреннее обращение музыкантов к своей публике. Коллектив решил собрать в одном отделении те самые композиции, которые за годы существования ансамбля стали его визитной карточкой и неизменно срывали овации.

Что прозвучит со сцены?

В этот вечер музыканты обещают показать Саратов весь диапазон своего мастерства — от проникновенной лирики до зажигательных виртуозных пассажей.

О любви голосом: Вокалисты исполнят нетленные хиты советской и российской эстрады, без которых невозможно представить музыкальную культуру страны:

«Подберу музыку» (Р. Паулс);

«Ты – моя мелодия» (А. Пахмутова);

«Город, которого нет» (И. Корнелюк);

И, конечно, завораживающая «Bella», ставшая неофициальным гимном самого коллектива:

Энергия инструментов: Инструментальная часть программы поразит даже искушенных слушателей скоростью и филигранностью исполнения. Прозвучат мировые шедевры в джазовой обработке:

Чувственные и страстные танго Астора Пьяццоллы;

Захватывающий дух «Шторм» Антонио Вивальди;

Стремительный и огненный «Чардаш» Витторио Монти;

Искрометный «Карнавал» Александра Бирюкова.

Коллектив «Манго-Экспресс» славится своим умением сочетать классическую школу с драйвом джаза, превращая каждый концерт в живое общение со зрителем.

Не упустите возможность зарядиться позитивной энергией перед началом осени!

Когда: 19 сентября (пятница)

Время: 18:00

Где: Саратовская областная филармония им. А. Шнитке

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