В районах Саратовской области масштабно обновляют школы, детские сады и музеи

Фото: Минобразования Саратовской области

В Саратовской области набирает обороты региональная программа «Развитие инфраструктуры образовательных организаций», инициированная губернатором Романом Бусаргиным. Масштабные ремонтные работы охватили не только крупные города, но и отдаленные села, меняя облик учреждений от спортивных залов до школьных музеев.

Ивантеевский район: Новая жизнь сельской школы В филиале школы села Яблоновый Гай (село Клевенка) завершился комплексный ремонт помещений. Строители выполнили полный цикл работ:

Озинский район: Спорт и творчество Обновления здесь коснулись сразу двух ключевых объектов воспитания детей:

Петровский район: Сохраняя историю (особое внимание школьным музеям) В этом году губернатор Роман Бусаргин акцентировал внимание на важности патриотического воспитания. В рамках проекта по переоснащению получили новую жизнь школьные музеи:

Масштабы программы Согласно данным Министерства образования региона, работа идет в рамках федерального проекта «Модернизация школьной системы».

«Мы создаем среду, в которой детям хочется учиться, а педагогам — работать. Важно, чтобы условия были одинаково комфортными как в Саратове, так и в самом маленьком селе области», — подчеркивают в региональном правительстве.