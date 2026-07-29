В трех районах Саратова на сутки отключат холодную воду

В связи с необходимостью проведения работ по демонтажу устаревшего водопроводного участка на улице Советской и в Мирном переулке, а также для подготовки систем водоснабжения к сезонной эксплуатации в предстоящий осенне-зимний период 2026-2027 годов, будет временно прекращена подача холодной воды ряду потребителей в Кировском, Октябрьском и Фрунзенском районах города.

Сроки проведения работ: Начало: 31 июля, 01:00 Окончание: 1 августа, 11:00 Начало фазы заполнения водовода: 1 августа, 11:00

Важная информация: Учитывая значительный объем отключенных участков, восстановление водоснабжения у абонентов ожидается не ранее чем через 9 часов после старта заполнения водовода. Полное возобновление нормального режима подачи воды в пострадавших районах может занять до 48 часов с момента завершения основных работ.

Зона отключения ул. Люкшина, 5 ул. Советская, 49, 51, 51Б, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64/70, 65, 67, 67/1, 69, 71, 73 ул. Мичурина, 19/27, 22, 24/30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37/1, 37/2, 38/44, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 47/41, 47А, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 ул. Ульяновская, 15, 17, 17А, 22, 24, 25, 26, 27/35, 28, 32, 37/41, 40, 42, 60 пл. им. Кирова, 1, 4, 8, 10 ул. Бахметьевская, 34/42, 44/64 ул. Чапаева, 29, 35, 37, 41, 47, 57, 59, 61 ул. Шевченко, 30, 32, 38/48, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 59, 61/63, 65, 67, 71, 73 ул. Рабочая, 40/60, 53, 55, 59, 61, 62/68, 63, 65, 67, 69, 69В, 71, 71А, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 ул. Большая Казачья, 49/65, 53/57, 55/57, 59/65, 69/73 ул. Сакко и Ванцетти, 65 ул. Вавилова, 1, 1/7 ул. Рахова, 58/60, 64/70, 72Б, 80/84, 96, 98/106, 108, 126, 130 Мирный переулок, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 23, 25, 25/67