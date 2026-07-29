Бусаргин провел совещание по выполнению нацпроектов в Марксовском районе

Фото: Правительство Саратовской области

Глава региона провел совещание по вопросам выполнения национальных проектов в Марксовском районе.

В рамках рабочей встречи губернатора области Романа Бусаргина с главой Марксовского района Верой Прохоровой были подведены итоги реализации основных государственных программ. В 2026 году на территории муниципалитета действуют 13 государственных программ и три национальных проекта, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. Основной акцент сделан на развитии социальной сферы, улучшении общественных пространств и повышении качества жизни населения.

Социальная сфера и культурное развитие:

В рамках федеральной инициативы «Все лучшее детям» осуществляется капитальный ремонт городской школы № 1 в Марксе. Обновление этого важного образовательного учреждения создаст современные условия для обучения сотен учащихся.

По программе «Культура малой Родины» проводится реконструкция Дома досуга в селе Караман. Кроме того, четыре дома культуры района оснащаются новым оборудованием, что позволит проводить мероприятия на более высоком уровне и привлекать широкую аудиторию.

Трансформация городской среды:

Облик Маркса преобразился благодаря завершению благоустройства Парка Екатерины, который стал популярным местом отдыха горожан. Также были благоустроены пешеходная зона на проспекте Ленина и территория у поликлиники № 1. В сельских поселениях Подлесновское и Приволжское ведутся работы в рамках комплексного развития территорий.

Инвестиционный рост и новые проекты:

Губернатор положительно оценил экономическую ситуацию в районе, отметив, что реализуемые программы и проекты оказывают значительное влияние на уровень жизни. Повышение инвестиционной привлекательности является приоритетным направлением. По итогам прошлого года общий объем инвестиций в Марксовском районе достиг 3,6 млрд рублей, было завершено 13 инвестпроектов, еще 11 находятся в стадии реализации, а 12 новых проектов запланированы. Это способствует созданию рабочих мест и увеличению доходов местного бюджета.

Инфраструктура и гражданские инициативы:

В районе проведен ремонт дорожных участков на улицах Рабочей, Строителей и проспекте Ленина. Модернизирована система отопления в селе Раскатово. Шесть проектов местных инициатив направлены на улучшение водоснабжения и благоустройство дворовых территорий, что отражает активное участие жителей в развитии своего района.

Марксовский район демонстрирует активное развитие, а реализация национальных проектов и программ способствует повышению комфорта и современности жизни его жителей.