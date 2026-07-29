В городе Аркадаке 11-летний ребенок обжегся у мангала

Фото: МЧС по Саратовской области

В городе Аркадак произошел инцидент с ребенком, получившим ожоги.

Аварийная ситуация случилась на улице Максима Горького в течение текущей недели.

Во время приготовления пищи на мангале во дворе, из-за собственной неосмотрительности, взрослые спровоцировали неожиданный выброс пламени. Огонь задел 11-летнего школьника. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с ожогами.

Прежде чем приступить к приготовлению пищи на мангале, необходимо строго соблюдать меры пожарной безопасности. На территории должны быть доступны средства для тушения возгораний. Никогда не оставляйте горящий костер или мангал без присмотра, так как это может привести к неконтролируемому распространению огня. При работе с открытым огнем крайне важно соблюдать базовые принципы личной безопасности.