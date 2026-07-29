Порядка пяти тысяч детей ежегодно получают помощь в детских реацентрах

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В Саратовской области дети и подростки с ограничениями по здоровью получают помощь специалистов в детских реабилитационных центрах, расположенных в Саратове, Ершовском, Марксовском и Вольском районах. Ежегодно такую поддержку получают порядка 5 тысяч человек.

«Большое внимание уделяем не только развитию материально-технической базы центров, но и внедрению новых методов работы с получателями услуг, в том числе с расстройствами аутистического спектра. Такой подход позволяет проводить раннюю реабилитацию и повысить качество жизни в дальнейшем», – отметил министр труда и социальной защиты Денис Давыдов.

Одним из примеров разнообразия работы является новый метод, внедренный в Вольском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Для помощи детям с расстройствами аутистического спектра специалисты объединили усилия логопеда, психолога и врача-физиотерапевта в одну систему. Пока сотрудники учреждения работают над речью и эмоциями, процедура транскраниальной и трансвертебральной микрополяризации «включает» мозг на физическом уровне. Ребенок расслабляется и начинает лучше слышать и воспринимать информацию.

На данный момент метод применен в работе с 35 детьми. У 80% из них зафиксирована положительная динамика: улучшение адаптивных способностей и стабилизация психоэмоционального фона.

Практика показала, что курсовое применение данной технологии значительно улучшает качество жизни детей и их социализацию.

Для удобства детей и их родителей профессиональную помощь, широкий комплекс социально-медицинских услуг можно получить не только в стационарной или полустационарной формах, но и на дому, что соответствует принципам клиентоцентричности в рамках федерального проекта «Государство для людей», направленного на повышение эффективности, удобства и качества оказываемых услуг.