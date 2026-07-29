Локомотивному депо Ершовское исполнилось 125 лет

Фото: Приволжский филиал компании «ЛокоТех-Сервис»

В сервисном локомотивном депо Ершовское Приволжского филиала компании «ЛокоТех-Сервис» совместно с Саратовским отделением Дорпрофжел отметили 125 лет со дня основания предприятия.

На торжественном собрании гости и коллектив вспоминали вехи истории депо и чествовали тех, кто сегодня продолжает его славные трудовые традиции.

Приволжский филиал компании «ЛокоТех-Сервис»

«Железная дорога всегда была и остается важнейшей частью транспортной системы нашей страны, а ежедневный труд сотрудников депо обеспечивает стабильное движение, безопасность пассажиров и развитие экономики. Благодарю каждого из вас за ответственность, профессионализм и преданность своему делу», - отметил в поздравительном слове Андрей Шубин.

Первый камень паровозного депо веерного типа был заложен в Ершове в 1898 году, в1901-м его официально сдали в эксплуатацию. Первоначальная инфраструктура включала в себя пять ремонтных стойл, кузницу и механическую мастерскую.

За век с четвертью предприятие прошло большой путь, осваивая новые технологии и отвечая на вызовы времени. С 2014 года сервисное локомотивное депо Ершовское входит в состав Приволжского филиала компании «ЛокоТех-Сервис» и обеспечивает обслуживание и ремонт (от ТО-2 до ТР-3) локомотивов 2ТЭ116, ЧМЭ3 и ТЭП70, является одним из ключевых предприятий на всей сети железных дорог по ремонту тепловозов серии 2ТЭ25КМ. Ежегодно здесь обслуживают порядка 1390 секций локомотивов, которые эксплуатируются на Приволжской, Северо-Кавказской, Южно-Уральской, Западно-Сибирской и Северной железных дорогах.

-125 лет - это не просто цифра: за ней стоят поколения мастеров, чьи навыки и отношение к делу формировали характер нашего депо. Сегодня мы опираемся на этот прочный фундамент и уверенно берем новые производственные высоты - и все это благодаря людям, которые искренне болеют за свое дело, -подчеркнул начальник сервисного депо Ершовское Андрей Марченко.

Приволжский филиал компании «ЛокоТех-Сервис»

Подарком коллективу стал концерт артистов Ершовского Дома культуры.

Приволжский филиал компании «ЛокоТех-Сервис»

Приволжский филиал «ЛокоТех-Сервиса» осуществляет деятельность в границах Приволжской железной дороги, в него входит 6 сервисных локомотивных депо: Волгоград, Сарепта, Астраханское, Ершовское, Петроввальское, Саратов.

Производственную базу ООО «ЛокоТех-Сервис» (входит в ГК «ЛокоТех») составляют 88 сервисных локомотивных депо, расположенных по всей территории России - от Владивостока до Калининграда. На предприятиях компании работают более 37 тысяч человек, их силами обслуживается большая часть парка локомотивов ОАО «РЖД».