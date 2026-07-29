Налоговые уведомления будут автоматически поступать пользователям Госуслуг

С первого августа Федеральная налоговая служба (ФНС) вводит новый порядок рассылки извещений через единый портал государственных услуг (ЕПГУ).

Больше не потребуется подавать заявление о согласии на получение электронных документов. Уведомления автоматически направят всем, кто имеет подтвержденную учетную запись на портале.

Исключение составляют лица, которые ранее выразили отказ от получения электронных извещений. Им по-прежнему будут приходить бумажные уведомления. Те, у кого отсутствует учетная запись на Госуслугах, продолжат получать извещения по обычной почте.

Пользователи, имеющие личный кабинет на Госуслугах, будут получать эти уведомления исключительно в электронном формате. Рекомендуется заранее проверить доступ к своему аккаунту.

Рассылка налоговых уведомлений за 2025 год начнется в сентябре.