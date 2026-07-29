Музеи СВО объединяют страну

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28 июля 2026 года Музей истории специальной военной операции в Саратове стал точкой притяжения для музейного и научного сообщества всей России.

Здесь стартовала ежегодная методическая конференция «Музеи СВО: опыт и перспективы», которая в этом году впервые получила статус межрегиональной и собрала участников от Калининграда до Владивостока.

Свои доклады, новые идеи и лучшие практики представили руководители и научные сотрудники музеев не только Саратовской области, но и коллеги из Уфы, Мурманска, Москвы, Донецка и многих других городов. Благодаря онлайн-формату к профессиональному диалогу смогли присоединиться эксперты из самых отдаленных уголков нашей Родины, что сделало дискуссию максимально открытой.

С приветственным словом к собравшимся обратилась министр культуры Саратовской области Наталия Юрьевна Щелканова, подчеркнувшая важность проведения подобных встреч для сохранения исторической правды.

В числе почетных гостей и докладчиков были ведущие историки и общественные деятели. Своим экспертным мнением поделились известный историк и публицист Е.Ю. Спицын, а также член Российского исторического общества Ю.В. Варфоломеев.

Особую атмосферу встрече придали обращения представителей общественности, чей личный пример является ориентиром мужества. Перед участниками выступили Герой России А.Ю. Янклович и руководитель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство»

С.К. Авезниязов. Их слова о связи времен и важности работы с молодежью задали тон всей дальнейшей работе.

Центральными темами конференции стали комплектование фондов, построение экспозиций, создание хронологий, взаимодействие с участниками СВО и их семьями, а также роль музеев в патриотическом воспитании.

Можно смело сказать, что одним из итогов конференции стал еще шаг к общей выработке единых методических рекомендаций для развития сети музеев СВО в регионах России.

Убеждены, что такое объединение профессионалов и неравнодушных людей внесет неоценимый вклад в сохранение памяти о героях нашего времени.