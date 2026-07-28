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НовостиПроисшествия28 июля 2026 21:31

В Саратове при столкновении со столбом погибла пассажирка «Жигулей»

В Саратове устанавливают обстоятельства аварии со смертельным исходом
Источник:kp.ru

В Саратове вечером 28 июля произошло смертельное ДТП. В 21:02 в службу 112 поступило сообщение о том, что на Московском шоссе у дома № 1 «а» автомобиль ВАЗ-2104 врезался в опору освещения. За рулём «Жигулей» находился 86-летний мужчина, пассажиркой была женщина 1949 года рождения.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали из салона тело погибшей пассажирки и передали его следственно-оперативной группе.

Водитель с травмами госпитализирован. На месте работали спасатели, медики и полиция. Обстоятельства аварии устанавливаются.