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НовостиОбщество28 июля 2026 13:50

Саратовская молодежь выбирает службу в высокотехнологичных войсках

Источник:kp.ru

В войсках беспилотных систем востребованы не только операторы БПЛА, но и специалисты в сфере IT, связи, технического обеспечения, а также медики.

Один из добровольцев, Руслан, рассказал, почему сделал такой выбор:

«Решил помочь Родине, подписав контракт. По моей специальности предложили службу в войсках беспилотных систем, и я согласился. После окончания контракта вернусь и продолжу обучение.»

Другой кандидат на военную службу, Даниил, будет санитарным инструктором:

«Я научусь работе с беспилотниками, но главное — буду помогать нашим солдатам и сослуживцам».