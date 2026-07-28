Саратовская молодежь выбирает службу в высокотехнологичных войсках

В войсках беспилотных систем востребованы не только операторы БПЛА, но и специалисты в сфере IT, связи, технического обеспечения, а также медики.

Один из добровольцев, Руслан, рассказал, почему сделал такой выбор:

«Решил помочь Родине, подписав контракт. По моей специальности предложили службу в войсках беспилотных систем, и я согласился. После окончания контракта вернусь и продолжу обучение.»

Другой кандидат на военную службу, Даниил, будет санитарным инструктором:

«Я научусь работе с беспилотниками, но главное — буду помогать нашим солдатам и сослуживцам».