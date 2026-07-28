В Энгельсской больнице провели 40 операций тромбоэкстракции с начала года

В Энгельсской городской клинической больнице № 2 имени А.Г. Кассиля с начала 2026 года проведено 40 высокотехнологичных операций тромбоэкстракции. Только за истекшие сутки специалисты выполнили две такие процедуры пациентам с ишемическими инсультами. Тромбоэкстракция — это самый современный метод лечения, позволяющий быстро восстановить кровоток в повреждённой зоне мозга и минимизировать последствия инсульта.

Министр здравоохранения Владимир Дудаков отметил: «Тромбоэкстракция — это не просто операция, а целый комплекс сложных решений, оборудования и навыков, который даёт шанс спасти пациента там, где раньше помочь было практически невозможно. Главное условие успеха — время: чем быстрее пациент попадёт на операционный стол, тем выше шансы на благоприятный исход».

Благодаря решению губернатора Романа Бусаргина в области открыты сосудистые центры, где проводятся такие операции. Это позволяет пациентам своевременно получать этот особый вид помощи.