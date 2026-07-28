Госавтоинспекция встретилась с представителями кикшеринга в Саратове

В комитете дорожного хозяйства и благоустройства администрации Саратова состоялось совещание руководства Госавтоинспекции с представителями кикшеринговых компаний. Цель встречи — организовать эффективное взаимодействие в сфере безопасности дорожного движения. Поводом стали участившиеся инциденты с хаотичной парковкой электросамокатов в непредназначенных для этого местах, а также многочисленные нарушения Правил дорожного движения пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Особое внимание уделили использованию самокатов на территориях с установленными запрещающими знаками, а также другим моментам, влияющим на безопасность и комфорт горожан. Представители кикшеринга сообщили, что в их приложении жители могут оставлять обращения с фотофиксацией нарушений. Каждое заявление тщательно анализируется, и к нарушителям применяются соответствующие меры. Это позволяет оперативно реагировать на проблемы и повышать дисциплину пользователей.

По итогам встречи принято решение о проведении совместных выездных мероприятий для проверки оборудования парковочных площадок и контроля за автоматическим отключением электросамокатов при въезде под запрещающие дорожные знаки. Совместная работа по обеспечению безопасности дорожного движения будет продолжена. Госавтоинспекция и кикшеринговые компании намерены и дальше совместно повышать культуру вождения и соблюдение правил.