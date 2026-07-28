Житель Ершова выиграл миллион рублей и сделал предложение своей девушке

Житель города Ершов Сергей стал обладателем крупного выигрыша в государственной лотерее — один миллион рублей. Удача улыбнулась ему весной 2025 года, когда он впервые купил три лотерейных билета через мобильное приложение. Один из них принёс ему главный приз. Сергей разделил радость с близкими: часть суммы потратил на заграничное путешествие, а другую вложил в автомобиль для сына, осуществив его мечту.

Главным событием после выигрыша стало признание в любви. Прямо во время трансляции шоу на Первом канале Сергей сделал предложение своей девушке Тамаре, и она с радостью согласилась. Так крупный выигрыш ознаменовал для него не только финансовую удачу, но и создание семьи.

Сердечно поздравляем Сергея и Тамару с этим знаменательным событием! Желаем ершовцам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет счастливой совместной жизни. Подписывайтесь на наши новости.