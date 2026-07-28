В краснокутском музее полиции отметили День дружбы музыкой и подарками

В преддверии Международного дня дружбы в музее истории ОМВД России по Краснокутскому району прошла тёплая встреча. Руководитель музея Юрий Белопахов вместе с педагогом Татьяной Потаповой провели для сотрудников полиции и их детей беседу о дружбе, поддержке и взаимопонимании. Ветераны и гости вспоминали пословицы, делились мыслями и читали стихи.

Татьяна Потапова передала в дар музею музыкальные шкатулки в виде старой печатной машинки и ретро-кинопроектора. Печатная машинка — символ работы милиции прошлых лет, а кинопроектор — отсылка к Дому культуры, где теперь располагается музей. Подарки были приняты с благодарностью и сразу заняли почётное место в экспозиции.

В музее зазвучала мелодия, скрытая в шкатулках, добавив атмосфере тепла и уюта. Организаторы планируют сделать это доброй традицией для встреч друзей из полиции и общественного совета.