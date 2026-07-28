Ещё 5 проектов из Саратовской области получили гранты «Знания»

Ещё 5 проектов из Саратовской области получат гранты Российского общества «Знание». Дополнительное финансирование позволило расширить число победителей третьего сезона Конкурса инициатив родительских сообществ. Теперь гранты на общую сумму более 400,5 млн рублей получат 392 проекта из 66 регионов. Среди них — 5 инициатив из нашего региона на сумму порядка 6,2 млн рублей.

Ранее победителями стали 8 проектов (более 7,8 млн рублей). Теперь общее число поддержанных инициатив в области — 13. Средства направят на проекты по патриотическому, духовно-нравственному, физическому и трудовому воспитанию. В числе новых победителей: детский сад №81 Энгельса («Сенсорная комната»), сад №6 Вольска («Вертикаль роста»), школа №33 Энгельса («Академия безопасности»), детский сад села Алексеевка («Юные агроэкологи») и школа-интернат №3 Саратова («Следуя примеру чемпионов»).

Средства поступят до 31 августа. Всего грантовое финансирование для региона превысит 14 млн рублей. Инициативы родителей получат реальную поддержку.