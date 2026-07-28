Шестеро энгельситов подозреваются в серии краж на 1 млн рублей

В Энгельсе оперативники пресекли деятельность шестерых ранее неоднократно судимых местных жителей, подозреваемых в серии краж со взломом. Злоумышленники тщательно готовились к каждому рейду и действовали в разных составах. Пример — ограбление центра по продаже автомобильных шин: изучили график работы, спрятали ломы в камышах, ночью в масках проникли в помещение и похитили наличные из кассы. Крупнейший «улов» — вылазка в микрорайон, где они взломали парикмахерскую и ювелирную лавку, забрав деньги, украшения и лом драгоценных металлов на сумму около полумиллиона рублей.

Воры задержаны сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии. К настоящему времени установлена причастность соучастников к 13 криминальным эпизодам за июль. Общий ущерб превысил 1 миллион рублей. Похищенное сбывали, вырученные средства тратили на личные нужды.

Следователи возбудили несколько уголовных дел по статье 158 УК РФ, объединённых в одно производство. В отношении всех подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.