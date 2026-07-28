Передвижной флюорограф работал в селе Матвеевка Балаковского района

В течение трёх дней передвижной диагностический комплекс «Флюмамм» работал в селе Матвеевка Балаковского района. 209 жителей прошли флюорографию, 15 из них — маммографию. Благодаря мобильности комплекса жители отдалённых населённых пунктов теперь имеют доступ к качественной диагностике, позволяющей своевременно выявлять туберкулёз и онкологические заболевания. Министр здравоохранения Владимир Дудаков отметил, что выездной формат исследований очень востребован у сельчан в летний период.

Врачи используют любую возможность для выезда и проведения диагностики. Для сельчан это хорошая возможность пройти жизненно важные обследования, не тратя время на поездку в город. Это позволяет своевременно диагностировать возможные патологии и предпринять необходимые меры для сохранения здоровья. Модернизация первичного звена здравоохранения оказала значительное влияние на доступность медицинской помощи сельским жителям.

Программа модернизации первичного звена в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако по решению президента Владимира Путина она продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Это обеспечит дальнейшее развитие доступной диагностики в отдалённых территориях.