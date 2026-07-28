Начался ремонт коллектора на улице Вокзальной

Подрядная организация приступила к ремонту коллектора на улице Вокзальной. Сейчас ведутся работы по разработке котлованов для последующего бурения. Параллельно рабочие откачивают воду во временный водопровод с помощью мощных насосов, приобретённых для бесперебойной работы на всех этапах.

С завтрашнего дня начнётся спайка основных труб диаметром 1000 мм, которые уже закуплены. Всего заменят порядка полукилометра изношенных коммуникаций. Также доставят установку горизонтально-направленного бурения, которая позволит прокладывать трубы методом прокола.

Напомним, из-за аварии на коллекторе в Балаковском районе введён режим повышенной готовности. Подрядчик обещает завершить работы в максимально короткие сроки, минимизируя неудобства для жителей.