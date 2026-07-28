В области собрано более 25 тысяч тонн тепличных овощей

В тепличных хозяйствах Саратовской области с начала года собрано более 25 тысяч тонн овощей — 25 981 тысяча тонн огурцов, томатов и другой продукции, что превышает прошлогодние показатели (24 865 тонн на аналогичную дату).

Основной объём приходится на Гагаринский район (21 025 тонн), далее следуют Балаковский (более 2,5 тысяч тонн) и Татищевский (более 2 тысяч тонн). Из общего объёма собрано 21 699 тонн огурцов, 4 131 тонна томатов и 151 тонна прочих овощей.

Овощеводческие хозяйства продолжают уборку ранних огурцов, кабачков и капусты. К концу июля собрано 2 734 тонны овощных культур урожая-2026 и выкопано 260 тонн картофеля.