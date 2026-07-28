В Пугачевском техникуме откроют учебный центр «Кировец»

На базе Пугачевского аграрно-технологического техникума до конца 2026 года откроется учебный центр «Кировец», оснащённый современной сельхозтехникой. Это часть сети центров, создаваемых совместно с ГК «АГРОТЭК». Первый центр уже работает в Татищевском районе. Преподаватели проходят стажировки на производстве в Санкт-Петербурге.

Техникум готовит специалистов разных профилей: мастеров сельхозпроизводства, сварщиков, трактористов, водителей, поваров, кондитеров. Зампред Василий Котов отметил, что практическая подготовка и умение работать с современной техникой — приоритет для аграрного сектора.

«Создание сети учебных центров — важный шаг в развитии аграрного образования. Ребята смогут получить практические навыки и убедиться в правильности выбора профессии», — подчеркнул Котов.