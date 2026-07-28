В Базарном Карабулаке стартовал Кубок губернатора по футболу

24 июля в рабочем посёлке Базарный Карабулак стартовал XXIV открытый областной турнир по футболу среди дворовых команд на Кубок губернатора Саратовской области. Это масштабное событие ежегодно объединяет тысячи юных спортсменов со всего региона. В этом году участие в соревнованиях приняли и ребята из Шиханов.

Напряжённые матчи, яркие голы и море эмоций — именно так прошли эти встречи. Для наших футболистов турнир такого уровня стал серьёзным испытанием и бесценным опытом. Не всем удалось поднять над головой Кубок губернатора — были слёзы, досада и горечь поражения, но именно в этом и заключается настоящий спорт. Дворовый футбол — это не только победы, но и характер, который закаляется в таких матчах, а проигрыш становится важным этапом спортивного взросления.

Мы благодарим футболистов за эмоции и самоотдачу, за то, что они выкладывались на поле до последней секунды. Впереди — новые матчи и новые возможности проявить себя.