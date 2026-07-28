40 высокотехнологичных операций с начала года проведено в Энгельсской городской клинической больнице № 2 им А.Г.Кассиля

Только за истекшие сутки специалистами больницы было выполнено две операции тромбоэкстракции у пациентов с ишемическими инсультами, а с начала 2026 года - уже 40 процедур.

Тромбоэкстракция - самый современный метод лечения ишемического инсульта, который позволяет быстро восстановить кровоток в поврежденной зоне мозга и минимизировать последствия инсульта для пациента.

«Тромбоэкстракция - это не просто операция, а целый комплекс сложных решений, оборудования и навыков, который даёт шанс спасти пациента в сложных ситуациях, где раньше помочь было практически невозможно, а главное условие успеха — время. Чем быстрее после появления симптомов пациент попадет на операционный стол, тем выше шансы на благоприятный исход.

Благодаря решению губернатора Романа Бусаргина в области открыты сосудистые центры, где проводятся такие операции, это позволяет пациентам своевременно получать такой особый вид помощи», - добавил министр здравоохранения Владимир Дудаков.

Министерство здравоохранения Саратовской области