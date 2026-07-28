Вольский работодатель предлагает токарю-расточнику до 250 тысяч рублей

Кадровый центр Саратовской области обновил базу вакансий, включив в подборку предложения от работодателей с официальным оформлением и конкурентной оплатой труда. Среди самых высокооплачиваемых — вакансия токаря-расточника на механическом заводе в Вольске с зарплатой от 80 до 250 тысяч рублей в зависимости от квалификации и опыта. В Балакове требуется мастер строительных и монтажных работ с доходом от 150 до 250 тысяч рублей, а в Энгельсском районе комбайнер может зарабатывать от 120 до 250 тысяч рублей.

С полным перечнем актуальных вакансий от проверенных работодателей можно ознакомиться на портале «Работа России». Специалисты кадровых центров помогают не только с поиском работы, но и с составлением резюме, подготовкой к собеседованию и консультациями по вопросам занятости. Также жители области определённых категорий могут пройти бесплатное профессиональное обучение по национальному проекту «Кадры» — приём заявок ведётся на портале «Работа России» по востребованным профессиям.

Для получения консультаций по трудоустройству и профессиональному обучению необходимо обращаться в территориальные кадровые центры по ссылке. Кадровый центр Саратовской области приглашает всех желающих воспользоваться возможностями портала и найти работу с достойной зарплатой или освоить новую профессию. Не упустите свой шанс!