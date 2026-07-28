Муниципальные музеи Саратовской области победили в грантовом конкурсе ВТБ

Фото: Минкультуры Саратовской области

Муниципальные музеи вошли в число победителей грантового конкурса в сфере культуры «Красота внутри. Краеведческие музеи России», который проводится Благотворительным фондом «ВТБ-Страна» по инициативе и при поддержке Банка ВТБ.

От Саратовской области на конкурс было подано 4 заявки на общую сумму 3, 6 млн рублей. По результатам конкурсного отбора поддержку получили 3 проекта на сумму 2, 8 млн рублей.

Победителями конкурса стали МБУК «Пугачевский краеведческий музей имени К.И. Журавлева», МУК «Хвалынский краеведческий музей» и МУК «Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского».

Проект Пугачевского краеведческого музея «Пространство памяти» направлен на создание нового музейного пространства, посвященного сохранению исторической памяти о земляках — участниках специальной военной операции. В рамках проекта будут подготовлены экспозиционные помещения, созданы условия для размещения современной музейной экспозиции с мультимедийными и интерактивными элементами. Новое пространство станет площадкой для экскурсий, интерактивных программ, тематических встреч и культурно-просветительских мероприятий для подростков, семей с детьми и жителей Пугачевского района. Сумма выигранных средств составила 824 200 рублей.

Проект Хвалынского краеведческого музея «Музейная арт-гостиница» предусматривает ремонт пустующего здания, принадлежащего музею, и создание на его базе гостиницы для специалистов, реставраторов, исследователей и художников. Реализация инициативы позволит вернуть к жизни старинное здание в центре Хвалынска, запустить ежегодные арт-резиденции современных художников, увеличить объем реставрации предметов музейного собрания, а также расширить профессиональное взаимодействие и культурные возможности музея. Сумма поддержки составила 985 000 рублей.

Проект Музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского «Фестиваль народной культуры „Усадьба Фест“» направлен на сохранение культурного наследия России через создание фестивального пространства для взаимодействия молодежи, представителей «серебряного возраста», людей с ограниченными возможностями здоровья и хранителей народной культуры. Программа фестиваля включает проведение трех крупных мероприятий, приуроченных ко Дню славянской письменности, дню рождения Н.Г. Чернышевского и Православным Спасам. В нее войдут мастер-классы, экскурсии, лекции, народные игры, театрализации и квизы. Особое внимание будет уделено инклюзивности: предусмотрены выступления коллективов жестовой песни и синхронный перевод лекций. Сумма выигранных средств — 996 561,15 рубля.

"Отмечу, что победа наших муниципальных музеев в грантовом конкурсе — это важный результат системной работы по развитию музейной сферы региона. Поддержка таких проектов позволяет музеям не только сохранять историческую память и культурное наследие, но и предлагать жителям и гостям области современные, востребованные форматы работы. Особенно важно, что в основе этих инициатив — идеи, связанные с патриотическим воспитанием, творческим развитием, инклюзией и вовлечением разных поколений в культурную жизнь.

Реализация проектов позволит муниципальным музеям области расширить просветительскую деятельность, создать новые современные пространства, укрепить профессиональные связи и повысить привлекательность музеев для жителей и гостей региона", - сообщила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.