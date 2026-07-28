Ещё пять проектов из области получат гранты общества «Знание»

Ещё пять проектов из Саратовской области получат гранты Российского общества «Знание» на общую сумму около 6,2 млн рублей. Ранее победителями стали восемь проектов, которые получат более 7,8 млн рублей. Всего 13 инициатив родительских сообществ региона будут реализованы при поддержке общества «Знание» на сумму более 14 млн рублей.

Среди новых победителей: детский сад №81 Энгельсского района с проектом сенсорной комнаты для детей с ОВЗ и из семей участников СВО, детсад «Колобок» в Вольске с проектом «Вертикаль роста», школа №33 имени Столыпина в Энгельсе с «Академией безопасности», детсад села Алексеевка с проектом «Юные агроэкологи» и школа-интернат №3 Саратова с проектом «Следуя примеру чемпионов».

Больше всего грантов направлено на патриотическое, духовно-нравственное, физическое и трудовое воспитание. Средства поступят до 31 августа, после чего команды начнут реализацию.