Волонтёры Даниловского ДК шьют накидки-«лешего» для бойцов

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Волонтеры культуры Даниловского сельского Дома культуры и активисты "Единой России" в рамках работы женского клуба "Женское сЕРдце" "Женского движения" оказывают всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции.

"Главное оружие наших женщин — умелые руки, которыми они создают для военных накидки-лешего. Эта инициатива подчеркивает важность поддержки защитников не только словами, но и конкретными действиями, создавая условия для их безопасности и комфорта на передовой.

Огромное спасибо за предоставленный материал хочется выразить местному координатору проекта "Женское движение" в Аткарском районе Валентине Шпаковой. Также благодарим дорогих наших женщин-волонтёров, которые, несмотря ни на что, приходят как на работу в наш клуб!", - рассказала участница партийного проекта "Женское движение" Ольга Симогостицкая.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".