В Базарном Карабулаке стартовал Кубок губернатора по футболу

24 июля в рабочем посёлке Базарный Карабулак стартовал XXIV открытый областной турнир по футболу среди дворовых команд на Кубок губернатора Саратовской области. Это масштабное событие ежегодно объединяет тысячи юных спортсменов со всего региона. В этом году участие в турнире приняли и ребята из Шиханов.

Напряжённые матчи, яркие голы и море эмоций — именно так прошли соревнования. Участие в турнире такого уровня стало для наших футболистов большим опытом. Не всем удалось поднять над головой Кубок губернатора — были слёзы, досада и горечь поражения, но именно в этом и заключается настоящий спорт. Дворовый футбол — это не только победы, но и характер, который закаляется в таких матчах.

Команда благодарит своих футболистов за самоотдачу и эмоции, за то, что они выкладывались на поле до последней секунды. Впереди — новые матчи и новые возможности проявить себя.