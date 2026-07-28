В Саратове впервые пройдёт форум «РОССИЯ. САРАТОВ. КУЛЬТУРА»

В начале сентября в Саратове впервые пройдёт культурно-исторический форум «РОССИЯ. САРАТОВ. КУЛЬТУРА». Мероприятие объединит вклад Саратовской области в культуру страны, её богатое наследие, уже вписанное в историю. Форум станет площадкой для осмысления культурных традиций и их роли в современном мире.

Участниками станут историки, культурологи, искусствоведы, деятели театра, кино и музыки, музейные и библиотечные специалисты, а также студенты творческих вузов. География участников будет обширной — ожидаются гости из разных регионов.

Программа форума будет насыщенной и разнообразной, подробности будут объявлены позднее.