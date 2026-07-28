Панков рассказал о реализации проекта Володина в опорных сёлах

Проект, инициированный Вячеславом Володиным по ремонту дворов школ и детских садов, доказал свою востребованность и актуальность. Он важен для жителей. Это подчеркнул депутат Госдумы Николай Панков в своём канале в мессенджере «Макс».

«В отдаленных районах и опорных населенных пунктах проект помог сохранить здания учебных и дошкольных заведений от разрушения: отремонтирована отмостка - то, на что у районной власти никогда не хватало средств. А новый асфальт во дворах, спортивные и игровые элементы для детей создают достойные условия для учащихся в районах нашей области.

Вячеслав Володин прав: важно ответственно подойти к реализации проекта. Понимая, насколько он важен для детей, родителей и педагогов. Составить паспорта объектов и грамотно составить необходимую документацию. В ближайшее время посещу опорные села Самойловского, Балашовского, Аркадакского и Ртищевского районов, чтобы провести эту работу», - пишет Николай Панков.