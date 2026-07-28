55 млн рублей получат саратовские студенты на развитие своих стартапов

55 студенческих проектов из Саратовской области стали победителями федерального конкурса и получат по 1 миллиону рублей на реализацию своих идей. Регион вошёл в топ-10 по динамике роста числа победителей. Большинство проектов представлены в сферах цифровых технологий, биотехнологий и интеллектуального производства.

Среди разработок — переработка древесины и отходов пищевого производства, сухие суповые концентраты для туристов, VR-тренажёр для обучения работе на сельхозтехнике, «электронный пастух» и зарядные станции для агророботов. Эти инновационные решения уже получили высокую оценку экспертов.

Поддержка молодых предпринимателей реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом Владимиром Путиным.