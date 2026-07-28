Саратовским краеведам-энтузиастам помогут создать авторские экскурсии

Стартовал приём заявок на бесплатный заочный образовательный трек для краеведов-энтузиастов и непрофессиональных экскурсоводов. Участники смогут создать уникальный историко-культурный продукт — от определения формата до продвижения и монетизации. Цель проекта — разработать не менее 20 новых экскурсий.

Заявки принимаются с 22 июля по 13 августа на сайте dostoverno.ru. Старт заочного курса — 14 августа. В рамках трека участники освоят навыки сбора и оформления контента, продвижения и работы с аудиторией.

Проект «Новое русское краеведение» инициирован Лекторием Dостоевский и Клубом любителей русской истории при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Присоединяйтесь и создавайте авторские экскурсии! Подписывайтесь на наш канал для новостей культуры.