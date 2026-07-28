В Саратове стартовала конференция «Музей СВО: опыт и перспективы»

В Саратове стартовала масштабная конференция «Музей СВО: опыт и перспективы», собравшая специалистов со всей России — от Москвы и Рязани до Мурманска и Калининграда, а также экспертов из Уфы, Кирова, Донецка, Удмуртии и Мордовии.

В режиме онлайн и офлайн обсуждают обмен опытом в создании выставок, использование мультимедиа и защиту исторической памяти от искажений. Участники делятся наработками, как правильно работать с документальными свидетельствами текущих событий.

В рамках конференции открылась экспозиция «Следы сражений: артефакты СВО» — живая история через личные предметы героев спецоперации. Экспозицию посетил майор Росгвардии, финалист программы «Наши герои» Максим Смирнов. Он отметил, что саратовский музей истории СВО делает важнейшее дело, воспитывая в молодых людях патриотизм через честный рассказ о подвигах наших современников.