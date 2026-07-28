Юный саратовский пианист завоевал серебро всероссийского конкурса

Студент Саратовского областного колледжа искусств, пианист Родион Мадьяров, стал серебряным призёром общероссийского конкурса «Молодые дарования России». В престижном проекте Министерства культуры РФ участвовали 7 тысяч юных талантов со всей страны. Финальные испытания прошли в Москве, в академическом музыкальном училище при консерватории имени Чайковского.

Родион родом из Пугачева, учился в местной ДШИ, а затем поступил в колледж искусств в Саратове. В 2022 году он уже получал губернаторскую стипендию. Его преподаватель Александра Богачева отметила, что выступление ученика было безупречным, несмотря на серьёзную конкуренцию.

Лауреаты конкурса смогут претендовать на грант Президента РФ и Президентскую стипендию (30 тысяч рублей в месяц). Эксперты высоко оценили уровень проекта, сравнив его с международными премиями имени Рахманинова и Чайковского.