В Балашовской детской библиотеке появилась современная мебель

В Балашове продолжается капитальный ремонт Центральной детской библиотеки в рамках национального проекта «Семья». Работы идут строго по графику: уже установлены стеклопакеты и потолочные конструкции, в книгохранилище уложена плитка, в остальных помещениях — новый линолеум. Обновлены стены, модернизировано электрооборудование, обустроен современный санузел. Сотрудники уже распаковывают и расставляют новую мебель, чтобы создать для юных читателей уютное пространство.

Заметные изменения коснулись и входной группы — на её обновление выделены дополнительные средства из местного бюджета, монтаж подходит к завершению. Завершить все работы планируется к началу нового учебного года.

Министр культуры Наталия Щелканова подчеркнула, что ремонт библиотек — важное направление нацпроекта «Семья». «Сегодня библиотека должна быть современным, комфортным и многофункциональным пространством, где можно не только читать, но и учиться, общаться, участвовать в творческих и просветительских мероприятиях. Именно такие учреждения формируют у подрастающего поколения интерес к знаниям», — отметила она. Уже этой осенью юные балашовцы смогут прийти в обновлённую библиотеку.