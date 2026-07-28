Саратовские полицейские задержали подозреваемых в тяжком вреде здоровью

В Саратове полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 3 мая в полицию обратилась 42-летняя жительница Дергачевского района, которая приехала в гости к малознакомому мужчине в квартиру на улице Радищева. Во время распития спиртных напитков между ней и двумя мужчинами вспыхнул конфликт, в результате которого женщине были нанесены многочисленные телесные повреждения. Медики зафиксировали переломы ребер, сотрясение головного мозга и другие ушибы.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личности подозреваемых — ими оказались ранее неоднократно судимые местные жители 40 и 36 лет. В отделе полиции мужчины признались, что агрессивно отреагировали на оскорбления нецензурной бранью в свой адрес. После завершения лечения пострадавшая была направлена на судебно-медицинскую экспертизу, которая квалифицировала полученные травмы как тяжкий вред здоровью.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц»). На время следствия фигуранты заключены под стражу. Полиция напоминает: любое застолье не должно заканчиваться трагедией, а агрессия и насилие — это путь к уголовной ответственности.