В Марксе женщины подрались в кафе и попали в полицию

Вечеринка с обильными возлияниями в одном из кафе Маркса завершилась на рассвете скандалом и телесными повреждениями. Две местные жительницы 29 и 33 лет обратились в полицию с заявлениями о том, что одна из посетительниц поранила их осколком стеклянной бутылки. Причину перебранки нетрезвых женщины уже не вспомнили, однако последствия оказались серьёзными.

Подозреваемая — 33-летняя жительница Маркса без криминального прошлого — призналась в содеянном. По результатам медицинского заключения дознание ОМВД России по Марксовскому району возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полиция напоминает: жара и алкоголь — опасное сочетание, которое может привести к серьёзным последствиям для здоровья. Лучше воздержаться от чрезмерного употребления спиртного, чтобы позже не пришлось разбираться с последствиями необдуманных поступков с помощью медиков и правоохранителей.