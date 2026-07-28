В Саратовской области инициировали изменения в закон о парламентском контроле

Депутаты Сергей Овсянников и Игорь Иванов (фракция «Единая Россия») выступили с инициативой, которая предполагает внесение изменений в законы о парламентском контроле и Саратовской областной Думе, а также в Регламент законодательного собрания и положение о мониторинге правоприменения региональных законов.

Проекты, подготовленные в связи с изменениями в структуре аппарата Думы, рассмотрела рабочая группа комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Согласно предлагаемой редакции, профильные комитеты Думы ведут мониторинг правоприменения региональных законов на основании утвержденных планов работы. Итогом становится отчет с выявленными проблемами, предложениями и рекомендациями по совершенствованию законодательства. Предложения для мониторинга могут вносить депутаты или депутатские группы, фракции, глава региона, а также органы власти.

Комментируя инициативу, Сергей Овсянников назвал логичным осуществление функций по мониторингу профильными комитетами.

«Комитеты работают, что называется, «на земле», они ежедневно взаимодействуют с профильными министерствами, экспертами и гражданами. Именно на этом уровне видны шероховатости действующих норм. Полномочия по самостоятельному планированию позволит комитетам реагировать на запросы общества быстрее, без лишних промежуточных согласований», – подчеркнул депутат.

Теперь проекты предстоит рассмотреть на заседании профильного комитета.