Саратовцев приглашают принять участие в межрегиональных учениях добровольческого поисково спасательного отряда «ЛизаАлерт»

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С 31 июля по 2 августа в Старомайнском районе Ульяновской области пройдут первые межрегиональные учения ДПСО «ЛизаАлерт». Мероприятие организовано в рамках Года культуры безопасного поведения, объявленного в Ульяновской области, и соберёт около 350 участников — волонтёров из регионов Приволжского федерального округа и представителей экстренных служб.

Год культуры безопасного поведения, стартовавший 25 мая в Международный день пропавших детей, направлен на внедрение системных мер профилактики и повышение готовности всех служб к оперативному реагированию на поиски пропавших людей. Межрегиональные учения ДПСО «ЛизаАлерт» в Старомайнском районе станут центральным практическим этапом этой инициативы и позволят отработать схемы совместных действий органов власти, экстренных служб и добровольцев.

«90% добровольцев ЛизаАлерт сосредоточены в городе Ульяновске, что создаёт временные потери при выездах в муниципалитеты. Для решения этой проблемы на учения приглашены активисты из каждого района, которые создадут на местах полноценные штабы, способные самостоятельно решать первичные задачи на поисках», — отметил региональный представитель ДПСО «ЛизаАлерт» Алексей Кольцов.

Программа учений предусматривает десятки направлений подготовки:

· методики городского и лесного поиска;

· работа кинологов;

· использование беспилотной авиации;

· использование радиосвязи на поисках;

· отработка взаимодействия с МВД, МЧС, Следственным комитетом и федеральными экспертами.

К участию приглашаются все желающие старше 18 лет. Организаторы обеспечивают питание; проживание будет организовано в палаточном лагере (палатки участники привозят с собой). Регистрация обязательна — https://forms.yandex.ru/cloud/6a5e6c5084227cbb63ee9202/