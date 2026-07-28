Саратовские МПС «Ситиматика» приняли почти 217 тыс. тонн отходов

Фото: Ситиматик

В первом полугодии мусороперегрузочные станции Саратовского филиала компании «Ситиматик» приняли 216,9 тыс. тонн твердых коммунальных отходов. Такой вес сопоставим с массой известного контейнеровоза Ever Given, который в марте 2021 года сел на мель в Суэцком канале.

Наибольший объем отходов за этот период приняли мусороперегрузочные станции в саратовских поселках Гуселка и Елшанка – более 104 тыс. тонн. Именно сюда ежедневно мусоровозы и ломовозы доставляют отходы из пяти районов Саратова: Волжского, Кировского, Ленинского, Октябрьского и Фрунзенского. Отходы, образованные жителями Заводского района, направляются сразу на полигон МКУ «Дорожник Заводского района».

Саратовские мусороперегрузочные станции компании «Ситиматик» строго соответствуют современным требованиям экологической безопасности: имеют твердое покрытие и ограждение, систему сбора и отвода ливневых и талых вод, оборудованы системами весового контроля и видеофиксации заезжающей спецтехники.

Напомним, в Саратовской области работают 20 мусороперегрузочных станций, которые входят в единую коммунальную систему обращения с отходами, построенную компанией «Ситиматик» в регионе. На станциях отходы взвешиваются, проходят первичную обработку, уплотняются, а затем отправляются на Энгельсский или Балаковский мусоросортировочный комплекс. На комплексах из отходов извлекаются вторичные материальные ресурсы, которые затем направляются переработчикам, оставшиеся после сортировки отходы обрабатываются и захораниваются на полигонах, соответствующих актуальным требованиям экологической безопасности.