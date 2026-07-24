В Саратове продолжается ликвидация контейнерных площадок для ТКО на фоне их дефицита

Фото: Ситиматик

В адрес саратовского филиала «Ситиматик» продолжают поступать письма от администрации Саратова с информированием о ликвидации мест накопления твердых коммунальных отходов и необходимости забрать ранее установленные на них контейнеры. Только за последние 4 месяца было ликвидировано 9 контейнерных площадок в разных районах города. При этом зачастую саратовский регоператор получает соответствующую информацию с задержкой, что не позволяет оперативно скорректировать маршруты следования спецтехники.

Также в большинстве случаев процесс ликвидации площадок не сопровождается разъяснительной работой с населением. Например, по некоторым адресам бывших мест накопления не были установлены соответствующие таблички или объявления. В связи с этим на местах ликвидированных контейнерных площадок образуются стихийные навалы отходов, которые портят внешний вид, санитарное состояние улиц города и вызывают справедливые жалобы со стороны населения. Однако зачастую даже при наличии табличек с информацией о ликвидации площадки люди продолжают приносить туда мусор. Такая ситуация продолжает фиксироваться на ул. Валовая, 9 и возле школы №1 на 1-м Соколовогорском проезде, 1, где место накопления убрали еще в прошлом году.

Ликвидация контейнерных площадок происходит на фоне их острого дефицита. Это неизбежно отражается на состоянии уже существующих мест накопления ТКО, поскольку они не рассчитаны на дополнительный объем отходов. В результате при ежедневном вывозе наблюдается переполнение баков и, как следствие, захламление прилегающих территорий. Саратовский регоператор неоднократно отмечал, что наличие достаточного количества емкостей для накопления отходов и контейнерных площадок является важным звеном при организации инфраструктуры обращения с ТКО в целом.

Напомним, в соответствии с Федеральным законом №89 «Об отходах производства и потребления» схема размещения контейнерных площадок относится к полномочиям органов местного самоуправления. Оборудование места накопления ТКО емкостями относится к полномочиям собственника площадки: управляющие компании или муниципальные администрации.